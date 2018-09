In 700 per "Corridendo", tra sport, sorrisi e solidarietà Copyright: CoratoLive.it

Grazie a "Corridendo" anche quest'anno Corato è "andata di corsa" per raggiungere un obiettivo preciso: sostenere la ricerca scientifica sui linfomi non Hodgkin. Come accade ormai da anni, l’associazione “Il sorriso di Antonio” ha organizzato la manifestazione a cui hanno partecipato circa in 700: alla mini maratona è stata affiancata la camminata sportiva, ideale per famiglie e i passeggini.

L'appuntamento era fissato in piazza Cesare Battisti, da lì la partenza per i tre giri lungo le strade del centro del paese. Circa tre chilometri per i corridori, poco meno per i camminatori. Emozionata e al tempo stessa soddisfatta e grata per la presenza di tanti Grazia Tedone, presidente dell’associazione “Il sorriso di Antonio”. I fondi raccolti con la corsa di ieri mattina sono destinati al finanziamento del progetto di ricerca realizzato dall'equipe dei professori Ribatti e Nico, ricercatori e docenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari.