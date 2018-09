Domani “Moda al Volante”, sfilano i veicoli d'epoca

Domani andrà in scena “Moda al Volante”, la quinta sfilata dei veicoli d’epoca organizzata dalla Pro Loco “Quadratum”. Quest’anno l’iniziativa avrà anche una marcia in più: sfileranno i bolidi, moto e biciclette della tradizione motoristica con il costume e le mode delle epoche che li hanno contraddistinti.

Il raduno è previsto alle 9.00 in via Lama di Grazia, la partenza alle 10.00 lungo i viali ed i corsi cittadini. L’arrivo e lo stazionamento dei mezzi sarà in piazza Vittorio Emanuele.

«La manifestazione – scrivono dalla Pro Loco - patrocinata da Comune di Corato e Unpli Puglia, vede da quest’anno il supporto degli Amatori Veicoli d'Epoca Associati - Corato affiliati all'Associazione Amatori Veicoli Storici Italiana. Un sodalizio speriamo duraturo e che dà prestigio all’evento. Per questo ringraziamo in particolare il presidente Michele Tarantini».