Che annata sarà quella 2018 per i vini? CoratoLive.it lo ha chiesto a Francesco Liantonio, amministratore delegato delle Cantine Torrevento. Nella videointervista pubblicata in questo articolo, Liantonio - oltre ad illustrare gli scenari della produzione di quest'anno - racconta il lungo e affascinante processo che dalla campagna arriva sulle tavole dei consumatori. Un viaggio lungo anni che, in questi giorni, sta vedendo giungere a compimento una fase importante: la vendemmia.

I produttori arrivano in cantina con la loro uva e dal quel momento si inizia con la lavorazione. Dal mosto si passa al vino grazie alla lunga fase di affinamento, dalle grandi botti in legno fino alle bottiglie "avvolte" dai sigilli di qualità. Per scoprirlo basta una visita nelle cantine. I profumi, i colori, le persone che ci lavorano - giovani e non - raccontano la bellezza di un'arte che si tramanda nel tempo.