In piazza Di Vagno il #DonoDayCorato

Associazioni e professionisti chiamati a raccolta per la prima giornata della donazione della città di Corato. Il 4 ottobre si celebrerà la quarta edizione della Giornata Nazionale del Dono, istituita con un apposito articolo della legge n. 110 del 14 luglio 2015 grazie all’interessamento dell’Istituto Italiano della Donazione.



Il Dono Day nasce con lo scopo di promuovere la cultura della donazione come contributo alla crescita e allo sviluppo della società; una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, trovano una chiara espressione attraverso la costituzione di una cultura condivisa del dono. La data scelta è quella del 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse.

La manifestazione “#DonoDayCorato: insieme per donare!” si terrà a partire dalle 20, in piazza Di Vagno. L’iniziativa è organizzata dalla Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato in collaborazione con le associazioni locali Adisco, Avis, Caritas Cittadina, Cuoro Onlus, Presidio del Libro - Donatori Di Voce.

L’iniziativa non si svilupperà come una semplice celebrazione, ma rappresenterà l’avvio di una vera e propria campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere il volontariato in ogni sua forma, come scelta di cittadinanza attiva da proporre soprattutto ai giovani, invitandoli a mettere a frutto un po’ del proprio tempo in un’attività di utilità civica e sociale, in un percorso che coinvolgerà tutta la comunità che giungerà in piazza.

Tutte le associazioni di volontariato impegnate in attività di donazione nonché i cittadini propensi a donare parte del proprio tempo mettendo a disposizione le proprie competenze professionali, soprattutto in campo medico, psicologico e sociale, potranno aderire all’iniziativa scrivendo una email a fidapacorato@gmail.com. I termini per l’adesione scadranno martedì 25 settembre alle 13.

Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili attraverso la pagina facebook “DonoDay 2018 Corato”.