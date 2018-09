Emergenza rifiuti? Legambiente lancia la sfida: «Non temerli, raccoglili»

Volontari in fermento per l’edizione 2018 di “Puliamo il Mondo”. Come ogni anno, in prima linea per l’organizzazione dell’iniziativa c’è il circolo locale di Legambiente.



“Puliamo il Mondo” è la più grande manifestazione di volontariato a livello mondiale, coinvolge tutti: associazioni, cittadini, gruppi, comitati, istituzioni ed aziende. «Per questo - scrivono dal circolo - ci incontriamo nella nostra sede in via Niccolini 29 per pianificare insieme la manifestazione che si terrà a Corato domenica 30 settembre. Il tema di quest’anno è “Non temerli, raccoglili”. L’appuntamento è per giovedì e venerdì prossimi alle 20».

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del pianeta. Legambiente l’ha portata in Italia nel 1993 e ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore. L’associazione ambientalista è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre mille gruppi di volontari che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.