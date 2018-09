Tante emozioni oggi, per bimbi, ragazzi e genitori. Grembiulino nuovo per alcuni, zaino in spalla per tutti: per gran parte degli studenti, piccoli e grandi, è iniziato un nuovo anno scolastico.

Le telecamere di CoratoLive.it hanno raggiunto alcuni di loro perché potessero raccontare ciò che stavano vivendo. All’ingresso delle scuole superiori c’erano i giovani di domani, ancora incerti quando gli si chiede del futuro, delle aspettative che hanno. Vicino ai cancelli degli istituti comprensivi chiacchieravano i genitori: «sono momenti memorabili anche per noi» commentavano. Qualcuno ha accompagnato il proprio figlio in quella che era la scuola della sua infanzia: «un’emozione doppia».

Sebbene vadano risolti ancora diversi problemi legati "alla salute delle scuole", sia degli istituti comprensivi che delle superiori come si leggeva questa mattina su CoratoLive.it, non resta che augurarsi che questo anno sia per tutti una bellissima avventura da vivere.