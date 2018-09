Primo giorno di scuola, gli auguri dell'amministrazione comunale

«Rispettare l’impegno e gli sforzi che la Scuola richiede, e non dissipare il patrimonio di intelletto, di energia e di speranza racchiuso nelle menti di ciascuno, lì dove è disegnato il futuro del Paese».

Intorno a questi concetti ruota il messaggio del sindaco Mazzilli per l’avvio del nuovo anno scolastico. Di seguito lo riportiamo integralmente.



La scuola è un bene di tutti e tutti siamo chiamati a farla migliorare: il primo giorno di scuola è un momento di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma anche di apprensioni e ansie, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una nuova realtà scolastica.

La campanella che suona, dopo una stagione di vacanze e tempo libero, richiama all’impegno e allo studio, e così si ripete quel momento emozionante che è da sempre il primo giorno di scuola: gli studenti vi entrano portando con loro inquietudini e contraddizioni del nostro tempo, ma anche tante meravigliose speranze, aspettative, possibilità, desideri. A noi adulti, il compito di saperli ascoltare, di saperne cogliere tutte le potenzialità, di accompagnarli in un cammino che li aiuti a credere in sé stessi, a riconoscere i propri individuali talenti.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico rivolgiamo un saluto a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie, consapevoli che il loro supporto è indispensabile affinché la scuola diventi il luogo in cui i concetti ed i valori della partecipazione civile e democratica escano da affermazioni astratte per diventare comportamento e condotta di vita. Il messaggio per tutti gli alunni è di rispettare l’impegno e gli sforzi che la Scuola richiede, e di non dissipare il patrimonio di intelletto, di energia e di speranza racchiuso nelle menti di ciascuno, lì dove è disegnato il futuro del Paese, per ben utilizzarlo e non disperderlo, o peggio ancora “esportarlo” a beneficio di altre Nazioni.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale è impegnata a rendere più agevole l’avvio dell’anno scolastico, rimuovendo le carenze, assicurando i servizi, garantendo il sereno svolgimento dell’attività di studenti e docenti, preoccupandosi di sollecitare le Istituzioni competenti ad assicurare maggiori risorse ed interventi in favore degli istituti scolastici cittadini: il personale degli Uffici competenti è impegnato in un’opera di razionalizzazione dei plessi scolastici, per migliorare il trasporto, avviare per tempo il servizio mensa all’asilo nido comunale ma anche in importanti opere di edilizia scolastica di prossimo avvio.

Ai nostri studenti, dai più piccoli ai più grandi, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, ai collaboratori, impegnati a sostenere gli obiettivi che la nostra scuola intende raggiungere, a titolo mio personale e dell’amministrazione comunale non posso che augurare un entusiasmante e proficuo anno scolastico 2018/2019, con la consapevolezza che l’impegno e il merito nella vita prima o poi pagano sempre e danno il senso ai sacrifici fatti negli anni, con un pensiero di vicinanza alle comunità scolastiche che in tutte le parti d’Italia e del Mondo vivono grandi difficoltà a causa di disastri naturali o per condizioni socio-politiche non ottimali. Buon anno scolastico 2018/2019 a tutti».