Una domenica "Alla scoperta dei luoghi più nascosti e suggestivi"

Domenica, 23 settembre, si andrà "Alla scoperta dei luoghi più nascosti e suggestivi". L'iniziativa, organizzata dalla sede locale dell’Archeoclub d'Italia, rientra nel calendario dell'Anno Europeo del patrimonio culturale 2018. Attraverso un riavvicinamento al territorio e alle sue connotazioni storico-culturali-religiose-paesaggistiche, mira alla riappropriazione della propria memoria storica e collettiva.



Nel corso del Medioevo, santi, crociati e pellegrini intrapresero queste vie costellandone l'impronta di santuari, chiese, ospedali e conventi vocati all'assistenza dei viandanti. La giornata proverà a fare la ricostruzione del cammino millenario dei pellegrini e delle genti che, a partire dal Nord Europa, raggiungevano Roma e si spingevano verso i porti d’imbarco per l’Oriente e la Terra Santa. Un’occasione per riscoprire le origini culturali su cui l’Europa ha costruito le sue basi più antiche, ma anche un percorso di dialogo interreligioso e interculturale con le altre Civiltà del Mediterraneo, arrivando a percepire l'esperienza medievale del viaggio di fede ed aprendo il visitatore alla conoscenza di un mondo forse non definitivamente perduto.

Chiesa Madonna delle Grazie

La chiesa rurale detta “Chiesa di Bracco”, perché sita sulla vecchia via che porta da Corato a Ruvo, in contrada Bracco, a 1 km dal centro abitato, è inserita in un complesso edilizio sei/settecentesco, realizzato per fornire di un convento i religiosi francescani presenti a Corato nel XVII-XVIII sec. La Chiesa o Cappella di S. Maria delle Grazie era esistente sin dal 1599: in “Corato. La tradizione, vuole che lì ci fosse un antico convento dei frati minori osservanti. La cosiddetta Chiesa di Bracco va più correttamente chiamata santuario mariano, vista la dedica alla Madonna delle Grazie, voluta dai coratini, particolarmente devoti alla Vergine Santissima, come testimoniano le tante chiese coratine, soprattutto del centro storico. Il titolo Madonna delle Grazie, tra i tanti con i quali il popolo di Corato invocava Maria, è prevalso racchiudendoli tutti. Forse, i nostri antenati, hanno identificato i loro travagli confortati e risolti dalla imperturbabile fiducia in Maria, nel «riposo in Egitto», una tela della Vergine di scuola romana del sec. XVI che era presente in chiesa.

San Vito

Appena fuori dei confini delle antiche mura (extra moenia) della città medievale, sorge l’antica chiesa di San Vito, la cui prima notizia storica risale al 1206. Tuttavia la costruzione, molto probabilmente, risulta ancora più antica come appare evidente dalla decorazione a “denti di sega” (utilizzata già in altre opere anteriori) presente alla base del tiburio e nella decorazione della monofora a ridosso dell’abside centrale.

L’edificio consta di un’aula unica monoabsidata, coperta con volta a botte su cui si innesta al centro un’altra volta a botte a formare la “croce contratta” di cui si è accennato. All’incrocio delle due volte a botte si inserisce una volta semisferica (tipica dei trulli pugliesi) ricoperta all’esterno da tiburio e tetto piramidale costituito dalla sovrapposizione di “chiancarelle.

L’attuale ingresso principale non coincide con quello originario che trovasi sul lato corto, in corrispondenza di un campanile “a vela” in tufo caratterizzante la facciata originariamente più importante ed oggi divenuta secondaria a seguito della “conurbazione” dell’edificio da parte di imponenti costruzione contemporanee.

Santa Lucia

L’origine della chiesa di Santa Lucia è ritenuta molto antica, come confermerebbero sia la dedicazione ad una delle prime e più venerate martiri della storia della chiesa, sia la sua ubicazione nei pressi della Via Traiana, la grande strada romana di età imperiale completata nel 109 d. C. che collegava Roma con l’Adriatico. L’edifico attuale risale all’epoca moderna e presenta un impianto a croce commissa, cioè ad aula unica longitudinale con transetto sul fondo, dove è affrescato un dipinto cinquecentesco raffigurante Santa Lucia, modificato nel corso del Settecento. Durante il XVIII secolo, infatti, l’edificio venne rinnovato e si procedette alla realizzazione del portale con timpano spezzato e del piccolo campanile a vela.