Sono arrivati di buon mattino, tutti eccitati all'idea di vedere all'opera dal vivo i pompieri alle prese con le loro attrezzature. L'altro giorno ben 60 bambini fra i 3 e i 5 anni hanno fatto visita alla caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato, ubicata in via Lama di Grazia. Accolti da capo distaccamento e dal suo vice del turno B, i piccoli hanno prima ascoltato i passaggi più importanti della storia dei pompieri, poi hanno visitato la struttura, il centralino dove arrivano le chiamate e i computer dove vengono indicati gli interventi. Quindi la parte più eccitante, ovvero quella relativa alle attrezzature. I vigili del fuoco hanno preparato per i bambini la simulazione di un incendio, poi spento a distanza di sicurezza dagli stessi piccoli che hanno indossato caschi e protezioni. La curiosità è poi aumentata ancora quando un pompiere si è presentato vestito con maschera e bombola d'ossigeno. Quasi un super eroe per i bambini, rimasti tutti molto interessati da due ore piene di novità.