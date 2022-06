Una sosta tecnica, capitata quasi per caso. Ma quanta bellezza! Nel primo pomeriggio di oggi il giallo, il nero ma soprattutto il rosso di numerose fiammanti Ferrari ha acceso il bianco della pietra di piazza Di Vagno. Una ventina di fuoriserie del Cavallino Rampante hanno fatto tappa per qualche ora nel centro storico di Corato. Provenienti in gran parte dal nord Italia, le auto erano dirette a Taranto, per partecipare al "Raduno Ferrari Città di Taranto". Durante il tragitto hanno quindi programmato un pranzo al Povero pesce - ristorante che si affaccia sulla piazza - in attesa di ripartire alla volta del capoluogo ionico, intorno alle 17. Potente il colpo d'occhio, tra auto modernissime e veicoli con qualche anno sulle spalle, tutte accomunate dal grande fascino del marchio Ferrari che inevitabilmente ha attirato l'interesse di molti curiosi. Nella galleria fotografica, le immagini di un pomeriggio davvero molto particolare.