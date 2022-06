Sanb chiude il bilancio 2021 con utile netto di 700mila euro

L'Assemblea dei Comuni (Molfetta, Corato, Terlizzi, Bitonto e Ruvo di Puglia) soci della società a partecipazione pubblica Sanb SpA, affidataria in forma unitaria del servizio di igiene urbana dell’Aro Bari 1, ha approvato ieri all’unanimità il bilancio di esercizio 2021.

«Il risultato particolarmente positivo, con un utile di esercizio pari a 701.760 euro, già al netto delle imposte, dà ragione alla ferma determinazione dei cinque Comuni che due anni fa vollero dar seguito al progetto di una gestione associata a totale controllo pubblico delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, con l’obiettivo di realizzare importanti economie di scala e conseguire una progressiva efficientizzazione del servizio» fa sapere l'azienda.

«I sindaci dei Comuni hanno condiviso la loro soddisfazione con l’amministratore unico di Sanb, l’avvocato Nicola Roberto Toscano, per un risultato che incoraggia la prosecuzione dei piani di miglioramento del servizio e di rinnovamento del parco mezzi - avviato da qualche mese anche con l’acquisizione di quelli conseguiti grazie ad un finanziamento premiale della Regione Puglia legato proprio all’avvio del servizio unitario - confermando l’attenzione alla qualità, alla agevole interlocuzione con gli utenti e con le Istituzioni e alla formazione e sicurezza degli operatori. Su quest’ultimo versante è in corso la procedura di selezione pubblica per l’assunzione di lavoratori stabili per le attività di spazzamento e raccolta. La notizia giunge in giornate di grande entusiasmo anche per il netto balzo in avanti delle percentuali di raccolta differenziata per effetto dell’estensione del sistema di raccolta porta a porta a Bitonto».

L'Assemblea dei Comuni ha salutato i sindaci Ninni Gemmato di Terlizzi e Michele Abbaticchio di Bitonto, nell'imminenza del prossimo passaggio elettorale che non li vedrà come candidati. «A loro tutto il riconoscimento da parte dei colleghi, dell'amministratore unico e del direttore generale Sanb per la lucida lungimiranza e il fondamentale contributo fornito al salvataggio prima e alla messa in opera di questa virtuosa esperienza di gestione pubblica associata, oltre ogni questione di appartenenza politica».