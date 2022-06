Addio nonna Tina, a 105 anni era una delle centenarie di Corato. Da giovane "connetteva" la città

Addio a una delle centenarie di Corato. Concetta Tarallo, vedova Azzariti - nonna Tina, per chi le voleva bene - è venuta a mancare il 22 maggio scorso alla veneranda età di 105 anni. Nel 2017 aveva festeggiato il suo secolo di vita alla presenza dell'allora sindaco Mazzilli. Nata a Corato il 24 febbraio 1917, nella sua esistenza ha attraversato diverse pandemie e ha vissuto in pieno il periodo della seconda guerra mondiale.

Con lei vola via un pezzo della memoria della città. Nonna Tina ha infatti incarnato una parte del progresso tecnologico legato alle telecomunicazioni, dando la possibilità ai coratini di comunicare quando il telefono non era ancora presente nelle abitazioni. Da giovanissima ha lavorato nella centrale telefonica della città ubicata in una delle due palazzine rosse costruite dinanzi al teatro comunale. Era lì che all'epoca arrivavano le telefonate destinate ai coratini. Concetta Tarallo rispondeva, domandava chi fosse il destinatario e lo mandava a chiamare tramite un biglietto consegnato da un messo. Quando poi gli apparecchi telefonici iniziarono a diffondersi nelle abitazioni, collegava la centrale telefonica con la casa del destinatario tramite degli spinotti. Dopo aver lavorato nelle centrali di molti comuni della provincia di Bari, incluso il capoluogo, negli anni successivi il suo posto di lavoro venne assorbito dalla Sip.

Durante la sua esistenza nonna Tina ha vissuto circondata dall’affetto dei suoi tre figli Agata, Luigi e Franco, dei nipoti e dei pronipoti a cui era particolarmente legata. Il segreto della sua longevità è stato non solo quello di avere una sana e genuina alimentazione, ma anche quello di crearsi tanti interessi che le hanno permesso di restare sempre lucida e cosciente fino alla fine dei suoi giorni. «Amare - fa sapere la famiglia - è stata la parola chiave della sua esistenza».