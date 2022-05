La Costituzione spiegata ai bambini nel giorno della Festa della Repubblica

Spiegare la Costituzione ai bambini nel giorno della Festa della Repubblica. È questo l’obiettivo del laboratorio “La Costituzione a misura di bambino” rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, a cura delle associazioni Amici dei Musei Corato, Legambiente Angelo Vassallo e Presidio del Libro di Corato nell’ambito del Festival delle Liberazioni. «Le parole della Costituzione romperanno le righe e si metteranno a giocare; gli articoli saranno filastrocche e immagini poetiche per far conoscere ai piccoli cittadini i principi fondamentali, i doveri inderogabili e i diritti inviolabili come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la giustizia, la dignità» spiegano gli organizzatori. Il ritrovo è previsto in piazza Cavallotti alle 10.30. È obbligatoria la prenotazione. L’iniziativa si avvale del patrocinio dei Comuni di Bisceglie e Corato. Info agli indirizzi di posta elettronica amicideimusei.corato@gmail.com e presidiolibrocorato@libero.it.