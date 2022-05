Torna Cantine aperte, anche a Corato l'evento più atteso dagli enoappassionati

Compie trent'anni Cantine Aperte, il più famoso e amato evento dedicato alla conoscenza del vino, che ogni anno porta nelle cantine di tutta Italia decine di migliaia di visitatori. Un'edizione importante, che anche in Puglia verrà celebrata con tantissime attività, pensate per accompagnare gli enoappassionati alla scoperta delle eccellenze vitivinicole della nostra regione, incontrando direttamente i luoghi e le persone che sono protagonisti della loro produzione.

Visite ai vigneti e agli impianti, verticali di etichette storiche, degustazioni cibo-vino, concerti e molto altro ancora sono alcune delle iniziative con cui i vignaioli pugliesi accoglieranno turisti e wine lovers nelle cantine di tutta la Puglia. L'accesso alle cantine è gratuito con prenotazione obbligatoria, per consentire a tutti di partecipare in sicurezza, disciplinando il flusso di visitatori senza perdere lo spirito gioioso dell'evento. Cantine partecipanti, con attività, giornate e orari di apertura e riferimenti per la prenotazione sono sempre aggiornati sulla mappa interattiva, grazie alla quale i visitatori potranno organizzare facilmente il proprio itinerario nelle loro terre del vino preferite.

A Corato l'iniziativa si svolgerà nelle cantine Torrevento e Santa Lucia. Per partecipare alle degustazioni, sarà necessario acquistare direttamente in qualsiasi delle cantine aderenti (al costo di 5 euro) il calice dell’odierna edizione di Cantine Aperte, che dà diritto ad una degustazione di benvenuto in tutte le aziende socie visitate.

Torrevento

Aperto dalle 10:00 alle 18:00 solo domenica 29 maggio. Musica e intrattenimento bambini. Solo su prenotazione visite ai vigneti.

Per info e prenotazioni: accoglienza@torrevento.it

S.P. 234 - km 10.600

70033 Corato (BA)

Tel: +39 080 8980923 - +39 080 3720057

Fax: +39 080 8980944

https://www.torrevento.it/

Santa Lucia

Aperto dalle 15:00 alle 19:00 solo domenica 29 maggio. Visita ai vigneti e Musica dal vivo. Solo su prenotazione degustazioni vecchie annate al costo di € 10 con sommelier AIS.

Per info e prenotazioni: roberto@vinisantalucia.com

Strada esterna San Vittore 1

70033 Corato (BA)

Tel: +39 080 872 1168

Fax: +39 080 372 9782

Email: info@vinisantalucia.com

https://vinisantalucia.com/