Il prof. Sanb insegna e i bambini imparano in fretta

Un’occasione importante per confrontarsi e crescere come cittadini consapevoli che vogliono dare il proprio contributo alla pulizia della città e alla riduzione dei rifiuti per aiutare il pianeta. Questo è stato il primo appuntamento che si svolto domenica scorsa con la prima "lezione" all'aperto del prof. Sanb sulla corretta separazione dei rifiuti, rivolta ai cittadini più piccoli.

Il professor Sanb, mascotte dell'azienda che si occupa della azienda che si occupa della raccolta rifiuti in città, ha spiegato ai bambini delle scuole primarie come differenziare i rifiuti. I bambini, attenti e curiosi, si sono dimostrati allievi eccellenti e hanno fatto a gara per imparare a separare anche oggetti e scarti più “difficili”. A chi ha portato rifiuti che non si smaltiscono quotidianamente - come olio vegetale esausto, batterie scariche, lampadine, medicinali scaduti, materiale elettronico, giocattoli non funzionanti - è stato consegnato un simpatico gadget Sanb.

E domani, domenica 29 maggio, si replica: appuntamento dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Cesare Battisti.