Lotta a mosche e zanzare, da domani gli interventi

Il Comune di Corato, in accordo con la S.A.N.B. - Servizi Ambientali Nord Barese, comunica che, a partire dal giorno 26 maggio 2022 saranno eseguiti gli interventi di controllo infestanti secondo il seguente programma.

Dal 26 al 28 maggio : Interventi di deblattizzazione e disinfestazione antilarvale;

: Interventi di deblattizzazione e disinfestazione antilarvale; 27 maggio : intervento di disinfestazione antialare

: intervento di disinfestazione antialare Dal 30 maggio al 01 giugno: interventi di derattizzazione

La disinfestazione antilarvale prevede l'impiego di formulati insetticidi a basso impatto ambientale, specifici per la lotta contro le larve e sarà effettuata in modo continuativo e a tappeto con congrui trattamenti annui estesi a tutto il territorio comunale. Si tratterà di interventi diurni e con il massimo della visibilità nei confronti della popolazione, al fine di fornire informazioni utili per una efficace educazione sanitaria.

Il servizio di deblattizzazione viene eseguito in tutta la rete bianca cittadina con prodotti a bassissima tossicità per l'uomo e gli animali in genere. Gli interventi saranno orientati alla prevenzione, bonifica e controllo delle infestazioni rilevate in base alle informazioni raccolte in fase di sopralluogo, di monitoraggio e alle segnalazioni pervenute.

La disinfestazione antialare, che verrà effettuata il giorno 27 maggio a partire dalle ore 23:00 in tutta la città, si svolgerà attraverso interventi di lotta biologica integrata alternativi alla lotta chimica, nel rispetto dell'esigenza di intervenire con il minor impatto ambientale.

Si raccomanda, in ogni caso, in riferimento a questo intervento, di tenere porte e finestre chiuse, non lasciare derrate alimentari all'esterno e non lasciare animali domestici esposti alla disinfestazione.

Nelle aree sottoposte a trattamento di derattizzazione sarà installata idonea segnaletica indicante l'operazione in corso, l'intestazione della Società e il relativo recapito telefonico, oltre all'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto con le esche ratticide da parte di persone e specie animali non bersaglio.

Alle date su indicate seguiranno altri interventi che saranno preventivamente comunicati dall'Amministrazione Comunale in accordo con SANB.