PNRR, Adriano Muggeo tra i 100 funzionari che vigileranno sull'impiego dei fondi

Una squadra di 100 funzionari è stata individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per vigilare sull'impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella squadra c'è anche il funzionario di Corato Adriano Muggeo che, in ambito comunale, riveste anche la carica di assessore al bilancio. L'attività alla quale, tuttavia, è chiamato non è di natura politica bensì tecnica.

Se da un lato il PNRR rappresenta una occasione imperdibile per il finanziamento e l'attuazione di progetti che possano trasformare anche in maniera radicale i territori, sul piano infrastrutturale ma anche culturale, introducendo un modo di pensare più in in linea con la transizione ecologica e digitale, dall'altro il rischio che attorno a tali fondi possano svilupparsi attività illecite è molto alto. Per questo nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Bari ha stretto un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per garantire un adeguato presidio di legalità e garanzia delle risorse.

Con determina dello scorso 20 maggio, il Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta ha nominato l'organismo indipendente di audit del PNRR, ossia quell'organismo che ha il compito di verificare l'efficacia operativa dei sistemi di gestione e di controllo.

L'organismo, di cui è stato chiamato a far parte il coratino Adriano Muggeo, si occuperà nello specifico di audit dei test di conseguimento di milestones (ossi ai traguardi intermedi) e target (obiettivi); dell'esecuzione dei testi di conformità nell'ambito degli audit di sistema sulle strutture amministrative coinvolte nella realizzazione del PNRR e partecipazione agli audit esterni dei servizi della Commissione e della Corte dei Conti Europea.