Nuova ZTL - Istruzioni per l'uso, il Rotary incontra io comandante Loiodice

Da domenica scorsa sono entrati in funzione i nuovi varchi della zona a traffico limitato installati nei mesi scorsi sui corsi cittadini. Il Comandante dalla polizia locale Giuseppe Loiodice, ospite del Rotary Club Corato, parlerà della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e delle novità che il nuovo sistema di controllo degli accessi apporterà nella nostra città.

Cambierà la viabilità cittadina? Quando il sistema diventerà completamente operativo? Quali saranno le pene comminate in caso di trasgressione? Come verranno valorizzati i percorsi pedonali? Quali soluzioni si prevedono per i parcheggi intorno alla città?

A queste ed altre domande il Comandante risponderà durante l’incontro che si terrà stasera, 24 maggio alle ore 20:30 presso il Rotary Club Corato, larghetto San Benedetto 5, Corato.

La cittadinanza è invitata