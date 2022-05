“Le insidie di un immobile donato”, un convegno a Bari

L’acquisto di una casa comporta sempre una lunga trafila di trattative, confronti tra proprietari e acquirenti, aspetti fiscali e legali da non trascurare. Le cose si complicano quando sull’immobile gravano ulteriori vincoli come la donazione in favore di terze parti.

L’evento

Per approfondire gli aspetti relativi alla compravendita di un immobile soggetto a donazione, venerdì 27 maggio, a Bari, in via Giuseppe Capruzzi 326, presso la sala conferenze di villa Romanazzi, dalle 16.30 alle 19.00 si terrà il convegno intitolato “Le insidie di un immobile donato”. L’evento è promosso dallo “Studio Antonio Arbore Srl” - Broker di assicurazioni, in collaborazione con Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari). Partecipa all’evento.

I relatori

All’evento prenderanno parte tutti gli esperti del settore a partire dal dottor Fernando Quinto, direttore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata che spiegherà nel dettaglio gli aspetti relativi al finanziamento bancario di un immobile donato. Il notaio dottoressa Maria Francesca Mazzoni presenterà il panorama legislativo, con un’analisi puntuale di casi concreti riguardanti immobili donati, approfondendo aspetti tecnici, quali sono le parti coinvolte (donante, donatario, legittimario) e quali diritti vengono garantiti mediante l’istituto giuridico della donazione. Trattandosi di compravendita immobiliare, non può mancare un esperto del settore come Pasquale Rubini, agente immobiliare nonché consigliere provinciale Fimaa.

La polizza donazione

Chiude la conferenza il promotore dell’evento, Antonio Arbore, broker assicurativo dello “Studio Antonio Arbore Srl” il quale si addentrerà negli aspetti relativi alla polizza donazione. Perché serve una polizza donazione? In che modo tutelarsi? Come prevenire i rischi provenienti dalla compravendita di un immobile donato? A queste e tante altre domande si daranno risposte concrete, proponendo soluzioni preventive nella gestione del rischio lungo lo svolgimento delle trattative. «Ritengo l’incontro di venerdì prossimo un appuntamento fondamentale con quanti sono interessati al tema donazione - spiega Arbore - non solo come occasione di crescita personale ma anche perché, confrontandoci con gli esperti dei vari settori che investono il tema donazione, potremo ricavare un’efficace sintesi che risolva e attraversi in modo trasversale le questioni più spinose della materia».

Partecipanti all’evento

L’incontro è rivolto ad agenti, subagenti, broker, segnalatori e a tutti coloro che per lavoro o per motivi personali sono alle prese con l’istituto giuridico della donazione. Inoltre, l’evento, a ingresso libero, è valido ai fini dell’acquisizione dei crediti “Rui” (Registro unico degli intermediari assicurativi). Partecipa all’evento. Appuntamento a venerdì 27 maggio dalle 16.30 alle 19.00, a Bari in via Giuseppe Capruzzi 326 presso villa Romanazzi-Carducci.

Contatti

Sito: antonioarborebroker.it

Mail: info@antonioarborebroker.it

Tel. +39 347 668 1900

Sede: Corato, via Vitt. E. Orlando 30 Telefono: +39 080 24 63 577

Sede: Molfetta, via Sant’Angelo 45 Telefono: +39 080 91 41 403