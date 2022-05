Servizi per l'integrazione scolastica ed extrascolastica, ancora possibile presentare domanda

Sono ancora aperti i termini per la presentazione delle istanze relative all’attivazione del Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore degli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

Il Servizio è finalizzato a sostenere il diritto all'istruzione, all'inclusione ed integrazione degli alunni in situazioni di handicap e/o svantaggio, attraverso azioni finalizzate a facilitare la comunicazione, la relazione interpersonale, gli apprendimenti destinati a sostenere l'autonomia personale e sociale.

Destinatari

Minori residenti nel Comune di Corato, iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, che versano in situazione di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, documentata dalla certificazione di disabilità (L. 104/1992).

Modalità di presentazione

Il modello di domanda è disponibile presso la scuola di appartenenza o è scaricabile dal sito internet istituzionale al link https://bit.ly/3sMcu2i

L’istanza, sottoscritta da entrambi i genitori, dovrà essere presentata presso la scuola di appartenenza.

Documentazione da allegare

All’istanza dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione: Copia della certificazione di disabilità (L. 104/1992); copia leggibile di un documento d’identità dei genitori del minore e del minore, in corso di validità.

Scadenza

Le istanze, corredate di tutta la documentazione, dovranno essere presentate presso la scuola di appartenenza entro e non oltre il 31 maggio 2022.

Per informazioni tel. 080/9592407 – R.U.P. Dott.ssa Ilaria Almirante