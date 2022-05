Progetto AgriCultura: domani a Corato l'evento di restituzione del Team di Teatri Di.versi

Doman, venerdì 20 maggio alle ore 18.00 a Corato, presso la sede di Teatri Di.versi (via Carmine, 23) si terrà l’evento di restituzione del percorso di accompagnamento svolto dal team del Progetto AgriCultura, iniziativa volta a combattere l’esclusione sociale dei giovani, con capofila la Città Metropolitana di Bari e partner il Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari.

Per l’occasione lo spazio di Teatri Di.Versi si trasformerà in un vero e proprio Museo Vivente che permetterà al pubblico di immergersi in un percorso sinestico che, per mezzo di linguaggi artistici, proverà a far riflettere sul tema della guerra e della pace, non solo nella sua dimensione più ampia, ma anche nel suo senso più intimo e interiore. Ingresso libero con prenotazione al 3274775354 (l’accesso è contingentato per gruppi di 20 persone, per un massimo di cinque turni, uno ogni mezz’ora).

Il percorso svolto dai ragazzi all'interno di Teatri Di.Versi, infatti, si è sviluppato in tre direzioni: affiancamento alla produzione e all’allestimento di uno spettacolo, analisi del profilo digitale dell’azienda con relativa digitalizzazione dei dati e affiancamento e partecipazione ai percorsi di pedagogia teatrale.

Interverranno: l'Assessore alla Cultura del Comune di Corato Beniamino Marcone, Alberto Iurilli - Comunicazione Progetto AgriCultura Teatro Pubblico Pugliese, Elisabetta Iacobbe - Tutor Progetto Agricultura Teatro Pubblico Pugliese, Claudia Lerro - Mentor del Team Teatri Di.Versi.

AgriCultura è un progetto rivolto a ragazzi e ragazze tra i 16-24 anni usciti anticipatamente dal percorso scolastico, non occupati, disoccupati, NEET (Neither in Employment nor in Education or Training). Lo scopo è accompagnarli in un percorso di inserimento lavorativo e autoimprenditorialità, attraverso un programma di 300 ore, totalmente finanziato, all’interno delle aziende del territorio, per sviluppare nuove competenze e nuovi prodotti e servizi.