I bambini a lezione di raccolta differenziata col professor Sanb: due appuntamenti in piazza

Educare i più piccoli e i più giovani a una corretta raccolta differenziata attraverso il gioco: è lo scopo della manifestazione organizzata da Sanb domenica 22 e domenica 29 maggio dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Cesare Battisti. Il professor Sanb, mascotte dell'azienda che si occupa della azienda che si occupa della raccolta rifiuti in città, spiegherà ai bambini delle scuole primarie come differenziare i rifiuti. A chi porterà rifiuti che non si smaltiscono quotidianamente - come olio vegetale esausto, batterie scariche, lampadine, medicinali scaduti, materiale elettronico, giocattoli non funzionanti - sarà consegnato un simpatico gadget Sanb.