Oggi via Nicola Salvi protagonista per la "Festa di Primavera"

Domenica 15 maggio, dalle 17.30 a mezzanotte, in via Nicola Salvi, ci sarà la "Festa di Primavera", organizzata dalla parrocchia San Gerardo Maiella e dall'APS If in Apulia. Oltre alle attività ludiche liberamente praticabili nei campi da basket, pallavolo e nell’area dedicata a bambini e ragazzi, il programma prevede alle 18 la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali sopraggiunti in via Nicola Salvi. Dalle 18.30 alle 20 circa si terrà invece il rosario e la santa messa nei pressi della Madonnina da poco installata ai piedi del murales. Dalle 19, la Festa di Primavera proseguirà con stand, bancarelle e musica popolare.

L’iniziativa è patrocinata moralmente ed economicamente dal Comune di Corato. «Siamo contenti che quest’anno la Parrocchia abbia deciso di organizzare la Festa di Primavera, da sempre realizzata all’interno degli spazi parrocchiali, direttamente in via Nicola Salvi oggi trasformata dagli interventi di rigenerazione urbana e sociale di Sciucuà», commentano gli assessori del Comune, Antonella Varesano e Felice Addario.