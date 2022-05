Giornata nazionale Adsi, il 21 e 22 maggio riapre Palazzo Gioia

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. La prossima domenica 22 maggio, infatti, torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XII edizione. Oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile nel mondo e che potrebbe costituire perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese. Protagonista per Corato è Palazzo Gioia.

Lo storico edificio, eretto dove un tempos sorgeva un antico castello normanno e legato a doppio filo alla famiglia Carafa, aprirà sabato 21 e domenica 22, dall 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.30. Anche quest'anno fondamentale la collaborazione tra l'Adsi e dell’Archeoclub di Corato, “P. Emilio D’Angelo” che garantirà l'apertura di Palazzo Gioia per i due giorni. Quest'anno Cortili Aperti si svolgerà in "concomitanza" con "Maggio in Fiore" della Fidapa anche se le due iniziative sono autonome e distinte.

Per accedere bisognerà prenotare sul portale dell'Adsi. Si potrà accedere a Palazzo Gioia nel rispetto della normativa anti Covid prevista per gli eventi culturali, anche se trattasi di eventi comunque all'aperto