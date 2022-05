​Covid, numeri ancora in discesa: a Corato 226 casi tra 2 e 8 maggio

È in ulteriore discesa, meno 21,5%, il tasso d’incidenza settimanale registrato nell'area della Città Metropolitana tra il 2 e l'8 maggio. Il dato rilevato passa infatti da 802,9 casi a 630 casi per 100mila abitanti, con un calo che, se rapportato alle due settimane precedenti, è pari complessivamente al 37,1%. Nello stesso periodo, a Corato i numeri sono in discesa: i nuovi casi registrati sono 226 (nella settimana precedente erano 262), con un tasso di incidenza di 475.3 per 100mila abitanti.

La campagna vaccinale anti-Covid sinora ha totalizzato un volume di 3 milioni e 39.655 somministrazioni. Le prime dosi ammontano a 1 milione e 122.553, le seconde a 1 milione e 86.843, mentre le terze dosi sono attestate a quota 820.694 e le quarte a 9.565. I residenti di Bari e provincia dai 5 anni in poi che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino sono attualmente 1 milione e 88.336, di cui 801.666 hanno fatto anche la dose “booster” prevista dai 12 anni in poi. Il livello di copertura è stabilmente posizionato al 92% per i residenti di Bari e provincia over 5 e sale sino al 94% se si considera la popolazione a partire dai 12 anni. Per la terza dose o “booster”, prevista dopo quattro mesi dal completamento del ciclo primario, la copertura dei residenti over 12 è attualmente all’83% (poco più alta, 83,3%, nella città di Bari). L’adesione si conferma più elevata tra gli ultracinquantenni, con l’89%, mentre nelle fasce più giovani la media di copertura è attestata al 77%, con un livello inferiore tra i 12-19enni (67%). A Corato, considerando la popolazione vaccinabile dai 12 anni in su (41.067 persone), il 93% ha ricevuto la prima dose (41.071), il 93% due dosi (39.627), l'83% tre dosi (30.384), mentre 116 persone hanno ricevuto la quarta dose.

«È importante ribadire, stante il perdurare della pandemia, l’estrema necessità di completare il ciclo vaccinale con la terza dose e, a maggior ragione, con la quarta, così da assicurare la migliore protezione possibile alla fascia più ampia di popolazione. Ci si può vaccinare senza prenotazione e senza attese negli hub della Asl, nelle farmacie aderenti e, per le categorie più fragili, dai medici di medicina generale» afferma la Asl.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.