Col decreto "Taglia prezzi" procedure semplificate per i tavolini all'aperto

L'occupazione di suolo pubblico per ristoranti e bar sarà più semplice grazie ad un emendamento al decreto cosiddetto "Taglia prezzi". La norma nazionale, infatti, ha previsto che le autorizzazioni già concesse sono prorogate, a pagamento, sino al 30 settembre. A partire dal 1 luglio sono confermate le procedure semplificate per le domande di ampliamento di superfici già autorizzate, per le quali sarà sufficiente presentare in maniera telematica la sola planimetria, e per le nuove concessioni. Non sarà necessario, sino al 30 settembre, ricevere le autorizzazioni della Soprintendenza o del ministero ai beni culturali e turismo, per installare strutture amovibili su pubbliche piazze, vie, strade e su altri spazi urbani aperti che siano di interesse storico o artistico.