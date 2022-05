Olio Capitale, al salone degli extravergini di Trieste presenti il Comune e 9 aziende coratine

Da domani, venerdì 13 e fino a domenica, 15 maggio, il Comune di Corato sarà presente con uno stand istituzionale, all'interno dello spazio dell'associazione Città dell'Olio, all'edizione 2022 della Fiera Olio Capitale, il salone degli oli extravergini tipici e di qualità. Si tratta della fiera più importante per la promozione a livello nazionale ed internazionale delle tipicità e qualità degli oli extravergini italiani e la prima a presentare in esclusiva il prodotto olio evo dell’ultimo raccolto agli esperti del settore ed ai numerosi visitatori amanti dell’oro verde che si terrà a Trieste nella nuova location di Porto Vecchio.

Nel mese di aprile l'amministrazione ha invitato tutti i produttori di olio extra vergine di oliva e di prodotti da esso derivati, presenti sul territorio coratino a partecipare, finanziando la partecipazione alla fiera e l'organizzazione di eventi da tenersi durante la manifestazione, oltre che il materiale d'assaggio e i gadget che le aziende utilizzeranno per i partecipanti. «Sono nove le aziende che hanno aderito all'iniziativa e che saranno presenti in fiera - fa sapere Palazzo di città - un numero importante che ha spinto gli organizzatori a guardare con interesse il Comune di Corato. Una partecipazione fondata sulla voglia di valorizzare la Cultivar Coratina, apprezzata in tutto il mondo per le sue qualità organolettiche». Queste le aziende presenti in fiera con i relativi stand: Hall 28 Bis: Padiglione A8 “Soc. Agricola Petrizzelli; Padiglione A7 “Terre D’Oria di Fabrizio D’oria”; Padiglione A3 “San Pietro”; Padiglione A2 “Tenuta Stolfa”; Padiglione A1 “Lamacupa”; Padiglione A6 “La Preferita”; Padiglione C3 “Terra Maiorum”; Padiglione C5 “Mistrulli Vincenzo”; Padiglione C18 “Coppicelle Pisicchio”.

Il Comune di Corato, per il giorno 14 maggio, organizzerà due importanti eventi. Alle 12.15 si terrà una diretta Facebook che metterà in collegamento Trieste a Corato attraverso l'intervento del sindaco, presente in fiera, e del Presidente della Pro loco Quadratum Gerardo Strippoli, intervistati dalla giornalista Daniela Capogna. Alle 17, nello spazio convegni della Fiera si terrà il convegno dal titolo "La coltivazione della varietà coratina tra storia, tradizioni e innovazioni". Interverranno il sindaco De Benedittis, la presidente del Consiglio Valeria Mazzone, l'assessore alle attività produttive Concetta Bucci, Nicoletta Malcangi, agronomo; Fiammetta Nizzi Grifi, agronomo consulente Valoritalia; Alfredo Marasciulo, capo panel di comitati di assaggio riconosciuti dal MIPAAF e consulente per il miglioramento della qualità di aziende agricole e frantoi; Milena Malcangi, medico chirurgo e gastroenterologo; Marianna Acquaviva, imprenditrice agricola e assaggiatrice degli oli vergini ed extravergini. Modererà il convegno Daniela Capogna, tecnologa alimentare, esperta in elaiotecnica, responsabile gruppo editoriale Mercacei (rivista Olivatessen) per l’Italia.