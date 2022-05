Ztl sul corso, da domenica 15 maggio attivi i nuovi varchi. Nel primo mese niente multe

Ztl sul corso, ci siamo. Da domenica prossima, 15 maggio, entreranno in funzione i nuovi varchi della zona a traffico limitato installati nei mesi scorsi sui corsi cittadini. Come stabilito dalla ordinanza dirigenziale firmata dal comandante dalla polizia locale, Giuseppe Loiodice, per il primo mese - quindi dal 15 maggio al 14 giugno - verrà attivata la cosiddetta fase di "pre-esercizio" nella quale non verranno elevate sanzioni, ma si punterà a far familiarizzare i cittadini con la novità. Dal 15 giugno, invece, l’intero sistema di controllo elettronico degli accessi nella ztl del corso entrerà in funzione con le procedure sanzionatorie previste dal codice della strada. Le nuove telecamere rilevano anche le targhe di ciclomotori e motocicli.

I varchi sul corso. Come detto, sono 6: largo Plebiscito angolo via Imbriani; corso Mazzini angolo via Bove; corso Mazzini angolo piazza Cesare Battisti; corso Garibaldi angolo via De Gasperi; via Carmine angolo vico Balbo; via Castel del Monte angolo via Mameli.

Gli orari da rispettare sul corso. Divieto di transito nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 18 alle ore 22 come di seguito precisato: corso Garibaldi tratto compreso fra via De Gasperi e via Duomo; largo Plebiscito, corsia centrale, tratto compreso fra via Imbriani e corso Mazzini; corso Mazzini, corsia centrale, tratto compreso fra largo Plebiscito e piazza Cesare Battisti; piazza Cesare Battisti, corsia adiacente il Palazzo di Città; piazza Matteotti e corso Cavour, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Duomo.

Divieto di transito nei giorni feriali dalle ore 21 alle ore 23 come di seguito precisato: corso Mazzini, corsia centrale, tratto compreso fra via Roma e piazza Cesare Battisti; piazza Cesare Battisti, corsia adiacente il Palazzo di Città; piazza Matteotti e corso Cavour, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Duomo. Sono tenuti, altresì, al rispetto degli orari della ztl i conducenti dei veicoli che attraversano i tratti di ingresso in “Ztl corsi cittadini” e in particolare via Carmine a partire dall’intersezione con via Filangieri-vico Balbo; via Castel del Monte dall’intersezione di via Federico Quinto-Via Mameli. Di fatto, si tratta di divieti già esistenti. I varchi, infatti, andranno solo a sostituire le transenne posizionate nei punti d'accesso che molto spesso vengono spostate abusivamente.

I pass. È ancora possibile rivolgersi al Comando della polizia locale per richiedere i pass. Cliccando qui si può consultare il documento nel quale sono riportate le categorie che possono ottenerlo.

Sempre il 15 maggio entreranno in funzione anche i varchi all'uscita degli ingressi della ztl già esistenti nel centro storico. L'intento è quello di impedire ai furbetti di accedere in retromarcia e parcheggiare nella zona a traffico limitato quando la ztl è attiva. Questa la loro ubicazione: via Mercato angolo corso Garibaldi; via Ribatti angolo corso Garibaldi; via Duomo angolo corso Cavour; via San Benedetto angolo piazza V. Emanuele; via Gisotti angolo piazza V. Emanuele. Nessun cambiamento - sia negli orari (giorni feriali dalle ore 20 alle ore 3, giorni festivi dalle ore 10 alle ore 3), sia nella delimitazione - subisce la tradizionale ztl del centro storico.