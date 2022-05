Castel del Monte all'Eurovision Song Contest 2022

Dopo l'iniziativa di Gucci, un'altra vetrina internazionale per Castel del Monte. La Rai, per raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, durante l'Eurovision Song Contest 2022 ha mandato in onda le immagini di alcuni monumenti italiani - abbinate ad ognuna delle 40 nazioni in gara e ai rispettivi artisti - realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino. Ieri sera anche Cil maniero federiciano è apparso sugli schermi dei telespettatori abbinato alla presentazione del gruppo bulgaro degli Intelligent Music Project.