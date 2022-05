Fai(L)Impresa, la Fidapa in campo per l’imprenditoria femminile

Imprenditoria, empowerment femminile e sviluppo territoriale: questi i concetti chiave attorno a cui verterà il convegno Fai(L)Impresa, organizzato dalla FIDAPA BPW Italy - sezione di Trani in collaborazione con la FIDAPA BPW Italy - sezione di Corato. L’evento avrà luogo il 14 maggio alle ore 17 presso la sala Maffuccini della biblioteca comunale G. Bovio di Trani, sulla scia del “Fidapa Day”, celebrazione che cade ogni anno l’8 maggio e che promuove i valori fondanti della federazione condividendone la mission con chi non ne è a conoscenza.

Fai(L)Impresa, nella visione delle socie young delle sezioni di Trani e Corato e della rappresentante Young Distrettuale Annalisa D’introno, si configura essere come una manifestazione che unisce il ventaglio di valori che abbraccia la federazione e le iniziative realizzate nell’ambito del tema nazionale 2021/2023, “Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”.

L’evento vuole contribuire a rendere note le opportunità che possono nascere dalla partecipazione a bandi di concorso e finanziamenti promossi dalla Regione Puglia, su un piano locale, e da enti superiori a livello nazionale ed europeo. L’obiettivo è quello di agevolare tutti coloro che vogliano creare nuove realtà imprenditoriali, condividendo idee e informazioni utili per la strutturazione di un’impresa, operazione che nonostante sia supportata da entusiasmo spesso si imbatte, lungo la via per realizzarla, numerosi nodi da dipanare.

A raccontare tutto ciò ci saranno le relatrici, tutte al femminile, Feliciana Di Liddo, commercialista e esperta di finanza agevolata, Fabiola Porcelli, co-founder di Co-Labory e progettista europea, Natascia e Vanessa Abruzzese, Co-Founder del progetto Lurah, e Adriana Latti, referente per la sartoria sociale del Corato Open Space.

Le relatrici, oltre a condividere informazioni utili per l’avvio di un’azienda e il loro sviluppo, racconteranno anche le loro esperienze concrete. Al termine della condivisione ci si potrà fermare con ciascuna relatrice per poter fare domande specifiche e cogliere consigli diretti per chi ne farà opportuna domanda tramite la registrazione sull’evento Facebook e tramite una lista presente presso la sede dell’evento.

A portare i saluti della federazione ci saranno Fiammetta Perrone, Presidente Fidapa Bpw Italy Nazionale, Maria Nuccio, Presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Est, Raffaella Facondi, Presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Trani, Francesca Di Ciommo, presidente Fidapa Bpw Italy sezione di Corato e Annalisa D’introno, rappresentante young Distretto Sud Est.