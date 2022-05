"La ricerca ci dona speranza", l'Azione Cattolica organizza un incontro-testimonianza

Azione Cattolica Italiana e Fondazione Telethon ancora una volta insieme per dare concretezza alle speranze di molte famiglie. L'Azione Cattolica delle parrocchie Madonna delle Grazie e Santa Maria Greca ha organizzato sabato 7 maggio alle 20 nel salone di via Leonello, un incontro-testimonianza dal titolo "La ricerca ci dona speranza". «Durante l'incontro - spiegano gli organizzatori - accoglieremo una testimonianza di una famiglia "rara", una storia di vita vera, straordinaria nell'ordinario, fatta di dedizione, condivisione e speranza». In questo modo l’Azione Cattolica Italiana ha raccolto anche in questa primavera l’appello di Fondazione Telethon per le mamme rare, nella campagna #ioperlei,per offrire in concreto vicinanza alle famiglie che convivono con una malattia genetica rara. Un impegno che abbraccia tutti e non lascia indietro nessuno, anche in un momento così particolare.