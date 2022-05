Una partita di calcio per ricordare Pinuccio De Palma e per sostenere le battaglie del piccolo Felice e della sua famiglia. In tanti si sono ritrovati sabato scorso sul manto erboso dei campi Maldera per la settima edizione di questa manifestazione benefica. «È sempre vivo per la famiglia e per i suoi affezionatissimi amici il ricordo di Pinuccio De Palma e della sua grande passione per il calcio grazie al Memorial organizzato come sempre dalla figlia Rossana» spiegano i promotori dell'iniziativa il cui ricavato, come avviene già da diversi anni, viene devoluto in beneficenza al piccolo Felice Guastamacchia.

Il bimbo terlizzese, affetto da epidermolisi bollosa, dopo tante battaglie sofferte ma vinte - in ultimo il trapianto del midollo grazie al suo papà Michele - ora attende di essere chiamato per il trapianto di pelle. «È tutto pronto - dice papà Michele - siamo solo in attesa di essere contattati dall'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove da sempre Felice è seguito e sperare che il trapianto abbia finalmente inizio. Dico "siamo" perchè avendogli donato io il midollo, mi sottoporrò anch'io con mio figlio Felice al primo step del trapianto, che è ovviamente il più importante, proprio perchè è da me che prenderanno un pezzo della pelle. Seguiranno poi i vari protocolli del trapianto».

«Ringrazio tutti coloro che da sempre aderiscono alla partecipazione del quadrangolare di calcio del mio papà con spirito di divertimento e con quella bontà d'animo a cui lui teneva tanto» dice Rossana De Palma «Un particolare grazie alla famiglia Maldera e allo staff per la piena disponibilità dei campi, a don Francesco Del Conte, a Mario Strippoli di Momenti Fotografia e allo staff Mirus».

Onlus Help4Felice, Iban IT90A0301503200000003595895