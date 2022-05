Con gli ultimi due alberi, piantati rispettivamente in piazza Cavallotti e in piazza Simon Bolivar, si chiude la stagione di piantumazione del gruppo RadicaMenti (la ripresa in autunno), che recentemente aveva piantato - grazie alle donazioni di cittadini e associazioni - due piante su via Duomo e tre in piazza Venezuela. Ovviamente la raccolta fondi "L'unione fa gli alberi" è sempre aperta e il gruppo continuerà con le sue attività come la mappatura, la cura delle aiuole "adottate" e i laboratori con i più piccoli.

In piazza Cavallotti, alle spalle del busto dedicato al politico, l'alvaretto vuoto da tempo è stato occupato da un Ginko Biloba, pianta antichissima con una forte resistenza a smog e malattie. L'albero è stato donato da Marina Mastromauro, in ricordo dei suoi genitori, Attilio e Chiara.

In piazza Simon Bolivar, in una delle aiuole, ha trovato una nuova casa un acero campestre. La scelta della pianta è stata concordata con i residenti della piazza e segue la simmetria della planimetria storica. Infatti, in quel punto, mancava proprio un acero. I fondi sono stati raccolti dai residenti che hanno anche collaborato con il gruppo per la piantumazione.

«Siamo davvero felici, - commenta il gruppo RadicaMenti - perché ogni piantumazione è il frutto di nuovi incontri, nuove amicizie con persone che amano la natura e per ogni albero piantato si pianta una speranza in più. Più ossigeno, più bellezza, più ricchezza, più amicizie, più amore».