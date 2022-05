San Cataldo, stabilite le date della festa d'agosto

La tradizionale festa estiva di San Cataldo si terrà dal 20 al 22 agosto. Le date sono state ufficializzate oggi dal presidente della Deputazione, Aldo Scaringella. È intanto iniziata nei giorni scorsi in Chiesa Matrice la Novena dedicata al patrono. Tutti i giorni - fino a martedì 10 - alle 18.15 si terrà il rosario meditato, mentre alle 19 è in programma una Santa Messa con coroncina. Martedì 10 maggio, alle 11, si terrà inoltre la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Leonardo D'Ascenzo.

«La festa patronale di San Cataldo è momento forte del nostro cammino cittadino annuale nella sua valenza religiosa e sociale» afferma il Rettore della Chiesa Matrice, don Giuseppe Lobascio. «Intendiamo coinvolgere tutti per maturare una cultura dell'accoglienza, della prossimità e della solidarietà, in un clima di incontro e di festa che va ben oltre un qualche pur significativo "evento", come oggi si usa dire. Maggiormente in questo clima di tensione a livello internazionale, vogliamo affidare le nostre preghiere al santo Patrono Cataldo, perché si possa tornare a vivere nella pace e nella serenità. Vi invitiamo a partecipare a questo momento che deve coinvolgere tutta la comunità cittadina».