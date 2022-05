Ripresi i lavori in piazza Vittorio Emanuele. Erano fermi da metà marzo

Sono ripresi questa mattina, dopo circa un mese e mezzo di interruzione, i lavori nel cantiere di piazza Vittorio Emanuele. «Sono state avviate a soluzione le problematiche che ne impedivano il prosieguo» fa sapere Palazzo di Città in una nota. «In particolare, la Telecom ha definito i lavori di propria competenza, individuando l'impresa esecutrice. Tale circostanza ha consentito di poter proseguire i lavori generali di cantiere nelle modalità stabilite dalla direzione, d'intesa con il Rup».

Il termine delle opere era inizialmente fissato allo scorso 30 aprile. «L'auspicio - precisa il Comune - è che i lavori possano terminare, nel rispetto delle durate stabilite, per restituire, alla città, il pieno utilizzo di una piazza di rilevante valore storico, simbolico e funzionale per l'intera città». Se, quindi, il cantiere è stato fermo un mese e mezzo e la durata dei lavori dovrà essere la medesima, è possibile tradurre questo auspicio in una data verosimilmente collocabile entro la fine di giugno.