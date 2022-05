“L’Europa in un libro” ricorda Antonio Megalizzi, vittima della strage dei mercatini di Strasburgo

Nell’Anno Europeo della Gioventù, la sezione del Movimento Federalista Europeo "Luciano Bolis” di Bari, in collaborazione con l’Associazione culturale “Virtute e canoscenza” di Bari, ha promosso il progetto di Educazione alla Cittadinanza europea “L’Europa in un libro”, che gode del Patrocinio morale ed economico dell’Amministrazione Comunale di Corato - Assessorato alla cultura e alle politiche educative – e della “Fondazione Vincenzo Casillo” e ha per sponsor le seguenti aziende, con sede nello stesso comune: Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l., FAS S.p.a., CMAlifts S.r.l., Cantine “Torrevento” S.r.l..

Media partner: CoratoLive.it.

A conclusione del progetto, in occasione della Festa dell’Europa, sabato 07 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, si svolgerà l’incontro con il giornalista Paolo Borrometi, autore del saggio “Il sogno di Antonio – Storia di un ragazzo europeo”, presso il Teatro Comunale di Corato, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, delle organizzazioni promotrici, delle aziende sponsor e di classi scelte degli istituti scolastici coinvolti nel progetto: a Corato, ITET “Tannoia” , con sede staccata a Ruvo di Puglia; IISS “Federico II”; IISS “Oriani-Tandoi”, insieme con i Licei classici “Socrate” di Bari e “F. De Sanctis” di Trani.

Dialogherà con l’autore il prof. Ennio Triggiani, Professore emerito di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Presidente di MFE Puglia.

Gli alunni delle classi prescelte, forniti preventivamente di copie del libro, potranno inserirsi come parte attiva nel dibattito con interventi e domande, dando così seguito all’attività didattica svolta a scuola sul saggio di Paolo Borrometi , sotto la guida di docenti referenti.

Intermezzi musicali e letture di passi del libro arricchiranno l’evento, aperto anche a tutta la cittadinanza.

Interverranno: Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di Corato; Beniamino Marcone, Assessore alla cultura e alle politiche educative del Comune di Corato; Simona Ciullo, Segretaria MFE Puglia; Giuseppe Abbati, Segretario Generale AICCRE Puglia; Santa Vetturi, Segretaria Sez. MFE Bari; Loredana Cialdella, Referente del Progetto - MFE Bari; Clelia Conte, Responsabile Comunicazione MFE Puglia.

Porteranno i loro saluti: Francesco Squeo, Presidente AIC e Amministratore FAS s.p.a.; Cardenia Casillo, Consigliere Delegato “Fondazione Casillo”; Marina Mastromauro, Amministratrice Granoro s.r.l.; Giulio e Gaetano Caputo, Amministratori CMAlifts s.r.l.; Francesco Liantonio, Amministratore Cantine “Torrevento” s.r.l. .

Nel corso della manifestazione, interverrà Federica Megalizzi, vice presidente della “Fondazione Antonio Megalizzi” di Trento, con un collegamento registrato.

L’incontro concluderà in maniera festosa il Progetto “L’Europa in un libro”, che è stato un’occasione per presentare agli alunni un modello positivo quale è la figura di Antonio Megalizzi, vittima innocente della strage dei Mercatini di Natale di Strasburgo, nel 2018: un ragazzo come loro, impregnato di fede nell’ideale europeo di unità e fratellanza e impegnato a diffonderlo tra le giovani generazioni, con linguaggio e strumenti vicini al loro mondo. Un progetto che si è tramutato in un’opportunità per approfondire temi di grande attualità, come la giustizia sociale e la legalità, e favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale, dal livello locale a quello europeo.

La partecipazione all’evento finale è aperta a tutta la cittadinanza. L'ingresso al teatro è gratuito e i biglietti possono essere ritirati al botteghino nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 10:30 alle 12:30; mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30).