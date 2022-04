1 Maggio, una corona di fiori per le vittime del lavori

Domattina, 1° Maggio 2022, Festa del lavoro, il Sindaco Corrado De Benedittis, alle ore 9.00, si recherà presso il Cimitero comunale, per deporre un cuscino di fiori sotto la stele alla memoria delle vittime del lavoro.

"Soltanto in questi primi mesi del 2022, le morti bianche, in Italia sono 189 e in Puglia 15.

Le lavoratrici e i lavoratori pagano un prezzo altissimo e inaccettabile, frutto molto spesso di turni massacranti, di contratti precari che non investono in formazione, di insufficienti investimenti sulla sicurezza.

Il lavoro è per vivere e non per morire.

Oggi, Festa del lavoro, è doveroso denunciare tale situazione, che investe anche il mondo della scuola, per via dell'alternanza scuola/lavoro e rendere omaggio a chi lavorando ha perso la vita" Ha dichiarato il Sindaco Corrado De Benedittis.