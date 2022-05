Temporary Manager, un'opportunità per fare crescere le imprese

Un'opportunità per fare crescere le imprese. Si intitola “Temporary Management & Sviluppo d’Impresa: affrontare e gestire il cambiamento con competenza, efficacia e capacità” l'evento organizzato il prossimo 6 maggio alle 17 all'Executive Center da Aic, CDi Manager e Federmanager Puglia. Nel corso dell’incontro il dr. Vito Carnimeo, VP di Federmanager Puglia, insieme ad alcuni Temporary Managers declinerà, in termini teorici e pratici, gli evidenti vantaggi che questa figura professionale è in grado di apportare in azienda.

«Il ruolo e le competenze del Temporary Manager si evidenziano nel mettere a disposizione delle imprese di qualunque dimensione professionisti “certificati” esperti dei processi caratteristici che, in maniera flessibile, efficace e concreta possono apportare valore ed accompagnare le aziende nella crescita» spiegano gli organizzatori. Apriranno l’evento il Presidente di A.I.C. ing. Francesco Squeo ed il DG dr. Vincenzo Cifarelli insieme al Presidente di Cdi ing. Ettore Cambise e di Federmanager Puglia ing. Piero Conversano. L’incontro sarà moderato dal Segretario Generale di Federmanager Puglia dr. Giuseppe Anzelmo.