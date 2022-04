Fiera Olio Capitale, il Comune invita i produttori a esporre i prodotti nello stand istituzionale

Dal al 13 al 15 maggio nel nuovo Trieste Convention Center in Porto Vecchio a Trieste, si terrà la Fiera Olio Capitale, il Salone degli oli extravergini tipici e di qualità, la fiera più importante per la promozione a livello nazionale ed internazionale delle tipicità e qualità degli oli extravergini italiani e la prima a presentare in esclusiva il prodotto olio evo dell’ultimo raccolto agli esperti del settore ed ai numerosi visitatori amanti dell’oro verde. Il Comune di Corato, al fine di promuovere e valorizzare le produzioni di olio extravergine d'oliva del territorio, intende essere presente in fiera con un proprio spazio istituzionale all'interno del più ampio dedicato alle Città dell’Olio della Puglia: una presenza che ha l'obiettivo di affermare sempre più la vocazione olivicola della nostra città.

Per tale finalità si invitano tutti i produttori di olio extra vergine di oliva e di prodotti da esso derivati, presenti sul territorio coratino a partecipare, comunicando all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.corato.ba.it, entro le 12 del 6 maggio, la volontà di aderire all’iniziativa, mettendo a disposizione un esemplare del proprio prodotto oleario e del materiale di promozione dello stesso da utilizzare, ai soli fini espositivi, nello spazio del Comune in Fiera. La partecipazione ai soli fini espositivi dei produttori è gratuita.

L'edizione di quest'anno della Fiera Olio Capitale presenta molte novità: il Salone si svolgerà nel nuovo Centro fieristico, sul mare, con 5.000 mq a disposizione, posteggi gratuiti ed ampi spazi per convegni ed attività collaterali; l’Associazione, all’interno del Salone espositivo, avrà un’area riservata, esclusiva e ben visibile, in cui i Soci e le aziende partecipanti potranno esporre, far degustare e vendere i propri prodotti; la Fiera si arricchirà della sezione dedicata all’innovazione nella filiera olivicola (attrezzature per gestire l’oliveto, tecnologia, confezionamento, marketing, commercializzazione, packaging, design e smart farming); tutte le aziende espositrici potranno gratuitamente vendere on line i propri prodotti, per tutto l’anno, sulla piattaforma digitale oliocapitale.shop, per proseguire la commercializzazione anche dopo la Fiera; numerose le attività collaterali culturali e formative che prevederanno convegni, talk show, Oil Bar, scuola di cucina, concorso Olio Capitale, corsi di assaggio tenuti da professionisti esperti e particolar attenzione sarà rivolta al tema del Turismo dell’Olio.

«La presenza in fiera del Comune di Corato con un proprio sito istituzionale rappresenta il primo passo per tracciare l'identità socio economica e culturale della nostra città. Saremo presenti per dimostrare il sostegno dell'amministrazione e la volontà di collaborare verso progetti più ambiziosi» dichiara l'Assessore alle Attività Produttive, Concetta Bucci. «Colgo l'occasione per ringraziare tutte le aziende che hanno aderito a questo progetto con coraggio ed entusiasmo ed invito tutti i produttori e le aziende, che per vari motivi non hanno potuto partecipare, a sentirsi parte di un progetto più ampio cui è stato dato avvio. Siamo tutti dalla stessa parte per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro prodotto». A questo link è possibile scaricare l'avviso e la domanda di partecipazione.