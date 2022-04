Incendio in zona Torre Palomba, in fiamme 5mila metri di alberi e sterpaglie

Un incendio si è propagato attorno alle 12 in zona Torre Palomba, alla destra di via Castel del Monte. Hanno preso fuoco quasi 5mila metri di alberi e sterpaglie. A dare l'allarme i residenti della zona che, notata l'alta colonna di fumo, visibile anche dalla città, hanno subito inviato diverse segnalazioni alla sala operativa del 115. I vigili del fuoco del distaccamento di Corato sono intervenuti mettendo in sicurezza le ville lambite dalle fiamme e spegnendo l'incendio. Ci è voluta quasi un'ora di lavoro, a causa anche del vento.