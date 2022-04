Concorsi al Comune, nel primo giorno di prove si presentano in mille per 8 posti

Speranza, gioia e talvolta un pizzico di delusione affiorano nel via vai di chi, dopo aver sostenuto la prova, si avvicina alla cancellata del PalaLosito per consultare i risultati e capire se è stato ammesso o meno. Corato torna a indire un concorso dopo 12 anni, una ventina se consideriamo quello per la polizia locale.

Tredici i posti disponibili (8 ieri e 5 oggi): 4 agenti di polizia locale, 4 istruttori tecnico-amministrativi, 1 istruttore direttivo tecnico, 2 istruttori tecnico-geometra e 2 istruttori direttivi specialisti di vigilanza. Tutti a tempo pieno e indeterminato. Nella giornata conclusa ieri (il concorso è stato gestito da un'azienda esterna di Matera) un migliaio circa si sono presentati per sostenere la prova preselettiva, su 2mila candidature. Una percentuale che si aggira attorno al 50%, in linea con i numeri degli altri concorsi.

In un periodo di incertezza lavorativa, il famoso posto fisso continua ad avere appeal. Lo dicono i numeri, ma anche chi ha partecipato alle preselettive. «La solidità di un lavoro nella pubblica amministrazione ti permette di guardare al futuro con più fiducia», è il commento più comune. In fila anche ragazzi molto giovani e qualche cinquantenne. Non solo coratini, in molti sono arrivati dai Comuni vicini. «Ero a Mola per un altro concorso, poi sono venuto a Corato. - dice un gravinese - Fortunatamente dopo il Covid e i blocchi della legge Fornero ora sono stati banditi diversi concorsi e ci sono molte opportunità».

Ieri mattina al palazzetto era presente anche il sindaco De Benedittis, una scelta criticata dal consigliere comunale Vito Bovino con un post sui social. «Perché la loro presenza? Che senso ha la presenza del sindaco e di alcuni assessori nel luogo dove si svolge il concorso?», si chiede il consigliere citando il Tuel. «Dopo diversi anni dall'ultimo concorso, la presenza dell'amministrazione per un saluto di benvenuto è stata opportuna e limitata ai minuti precedenti la prova. Appena iniziata, siamo usciti tutti», ribatte l'assessore Muggeo.

Oggi gli ultimi tre turni, alle 9 per il posto di “Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D", alle 12.00 per il posto di “Istruttore Tecnico - Geometra - cat. C" e alle 15 per il posto di “Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza - cat. D".