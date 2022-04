Pace e lavoro i temi del Primo Maggio di Corato

I temi della pace e del lavoro al centro della Festa del Primo Maggio di Corato. Dopo due anni di stop forzato, dovuti all'emergenza sanitaria, nella città di Corato si torna a celebrare la Festa dei Lavoratori.

«Quest’ anno - scrivono dalla CGIL - torniamo in piazza Cesare Battisti dalle ore 10,30 con il consueto e annuale comizio che quest’ anno avrà come tema la pace e il lavoro. Al centro dell’iniziativa i temi della pace, del lavoro e della crescita dell’ Italia. Noi riteniamo che la crescita economica di questo paese passi anche e soprattutto per la costruzione di un mondo di pace. Riteniamo che la costruzione di un altro mondo possibile di pace tra i popoli sia indissolubilmente legato al lavoro e alla sua riconversione ecologica».

Introdurrà sul palco la coordinatrice della Camera del Lavoro di Corato Maria Bovino e concluderà l’ intervento la Segretaria Generale della Funzione Pubblica Bat Ileana Remini.