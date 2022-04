Via le impalcature, la chiesa di San Benedetto rivede la luce Copyright: CoratoLive.it

Tornano a risplendere alla luce del sole, dopo poco più di un anno di lavori, la facciata e il campanile della chiesa di San Benedetto. La scorsa settimana sono state smontate le impalcature che nascondevano la chiesa, liberando anche la strada che porta a piazza Di Vagno.

Il restauro della struttura ha dovuto attendere diversi anni tra progetto, burocrazia, reperimento dei fondi e esecuzione dei lavori. Nel settembre del 2018 venne giù un pezzo del campanile. L'intera facciata col campanile vennero messi in sicurezza e i ponteggi lasciati lì, per tre anni mentre ci si adoperava per una completa ristrutturazione. L'avvio dei lavori, iniziati a marzo dello scorso anno, sono stati portati a termine.

«Abbiamo operato sulle superfici e sugli spessori. - spiega Rosalia Loiodice, l'architetto che ha steso il progetto di restauro - Risistemato i finestroni, il loggiato e il campanile. Il vecchio corvo in ferro che svettava sul campanile, ormai irrecuperabile, è stato rimosso, conservato e sostituito con uno nuovo». Via le impalcature ma il cantiere rimane perché manca da restaurare ancora la parte interna per la quale, però, vanno reperiti ulteriori fondi.