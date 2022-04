L'azienda cresce, ma il personale non si trova: il caso Real Security

Chi cerca trova, recita un vecchio adagio. Ma, in realtà, non è sempre così. Perlomeno non lo è, in questo periodo, per la Real Security di Corato, dal 2005 azienda leader nel settore degli impianti di sicurezza civili e industriali. Cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2018 l’azienda ha notevolmente incrementato il numero delle proprie unità lavorative. Ma, ora che si appresta a un nuovo scatto in avanti, la Real Security fatica più del previsto a trovare personale.

«Nel giro di un anno abbiamo ampliato il nostro personale di dieci unità e ora stiamo continuando a crescere mese per mese. Motivo per cui abbiamo bisogno di altri dieci dipendenti che possano inserirsi nel nostro organico» spiega il titolare, Alessandro Rella. «Negli ultimi mesi, però, questa ricerca è diventata particolarmente difficile. C’è molta gente - prosegue Rella - che sa operare in questo settore, ma che preferisce lavorare in nero e risultare disoccupato in modo da percepire il reddito di cittadinanza o l’indennità di disoccupazione. Rinunciando, così, a uno stipendio sicuro pagato secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali».

A rendere ancora più anomala questa situazione c’è anche dell’altro. «Per molti dipendenti sono diventate un problema le trasferte lavorative» aggiunge il titolare della Real Security. «Parlo di trasferte lunghe al massimo una settimana, che consentono quindi il ritorno a casa nei giorni di sabato e domenica, e ovviamente ben pagate. Eppure negli ultimi anni per questo motivo abbiamo perso almeno quattro operai. In ultimo - sottolinea Rella - a dopare il mercato c’è anche il cosiddetto “Superbonus” (la detrazione del 110% sulle spese sostenute per rendere più efficienti gli immobili, ndr) che ha determinato una crescita dei prezzi con conseguente mobilità degli operai da un’azienda all’altra». Rella ha un ulteriore cruccio. Una cosa che ho notato ultimamente - dice - è la mancanza di senso di appartenenza all’azienda. A livello di personale, un’impresa come la nostra non ha tanto bisogno di grandi numeri, quanto di persone che si occupino degli interessi dell’azienda. È come se i dipendenti ragionino solo nel breve periodo e non pensino, invece, di costruire qualcosa di duraturo insieme all’azienda».

La Real Security, certificata ISO 9001 e ISO 45001, conta ad oggi oltre trenta dipendenti. «A supporto delle nostre numerose attività - conclude Alessandro Rella - abbiamo quindi bisogno di assumere dieci figure tecnico-professionali qualificate che abbiano esperienza come elettricisti. Si tratta di un impiego full time a tempo indeterminato cui ci si può candidare inviando il proprio curriculum all’indirizzo email amministrazione@realsecuityimpianti.it».