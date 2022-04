Covid, dati ancora in discesa: a Corato 337 nuovi casi tra 11 e 17 aprile

La “frenata” dei contagi nell'area metropolitana di Bari viene confermata e consolidata anche nella settimana tra l’11 e il 17 aprile. Nell’ultimo report il tasso d’incidenza scende sotto quota 1.000 casi per 100mila abitanti, attestandosi per la precisione a 934,7 casi, quasi 11 punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione precedente, pari a 1050,1 casi per 100mila abitanti. Il calo è abbastanza generalizzato nei diversi territori, investendo circa i tre quarti dei comuni. Nello stesso periodo, a Corato sono stati registrati 337 nuovi casi con un tasso di incidenza di 708.7 per 100mila abitanti, in discesa rispetto alla settimana precedente.

Sino ad oggi sono state complessivamente somministrate 3 milioni e 30.608 dosi di vaccino anti-Covid, suddivise tra 1 milione e 122.353 prime dosi, 1 milione e 86.077 seconde, 818.012 terze e 4.166 quarte dosi. A Corato, considerando la popolazione vaccinabile dai 12 anni in su (42.403 persone), il 93% ha ricevuto la prima dose (41.066), il 93% due dosi (39.606), l'85% tre dosi (30.261), mentre 45 persone hanno ricevuto la quarta dose.

«La campagna vaccinale - precisa la Asl Bari - vive una fase interlocutoria, in cui è necessario ribadire non solo la fondamentale protezione della salute garantita dalla vaccinazione, ma anche l’importanza del completamento della scheda vaccinale, che è costituita da tre dosi per chi ha dai 12 anni in poi e da 2 per l’età pediatrica, da 5 a 11 anni, oltre al “secondo booster” - a distanza di quattro mesi dalla terza dose - previsto per i soggetti immunocompromessi, i 60-79enni in condizione di fragilità, gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e gli ultraottantenni. La popolazione interessata è quindi invitata ad aderire recandosi negli hub della Asl Bari, dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione, oppure nelle farmacie abilitate. L’obiettivo è rinforzare le coperture in modo da mettere in sicurezza la quota più ampia possibile di popolazione. Sinora 1 milione e 87.889 residenti over 5 tra Bari e provincia hanno ricevuto due dosi di vaccino e quasi 800mila (dai 12 anni) hanno fatto anche il “booster”, con una copertura del 90,3% tra gli over 50 e un picco del 95% tra gli ottantenni: numeri ottimi, su cui bisogna continuare a insistere per proteggere la salute dei singoli individui e quella della comunità».

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.