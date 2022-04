PuliAmo Corato torna in azione: una caccia al tesoro per ripulire piazza Almirante

Nuova mobilitazione per l'ambiente organizzata del gruppo spontaneo PuliAmo Corato che negli ultimi mesi, grazie al lavoro di tanti volontari, ha ripulito diverse zone della città. Venerdì 22 aprile alle 17, in occasione della Giornata mondiale della Terra, il gruppo ha organizzato una caccia al tesoro in piazza Almirante. «Verrà eseguita una pulizia della piazza da parte dei nostri volontari e da chiunque voglia aggiungersi» fanno sapere da PuliAmo Corato. «Dopo andremo alla ricerca delle api tra gli alberi. Infine ci sarà una breve lettura sulla nostra Madre Terra e un ricordino per i più piccoli. Vi aspettiamo numerosi per poter festeggiare insieme la nostra casa comune, la Terra».