Commercio, le partite Iva: «Nel bilancio comunale servono risorse per il settore produttivo»

Il prossimo 4 maggio le associazioni di categoria del settore commercio, imprenditori e artigiani di Corato, si ritrovano all’Executive Center per discutere della situazione del commercio in città. «Obiettivo dell’incontro è quello di portare sul tavolo progetti finalizzati al rafforzamento della rete di impresa e allo sviluppo del commercio della nostra città» spiega l'associazione Partite Iva Corato Connect che si è fatta promotrice dell'iniziativa. «È noto a tutti che in questo periodo verrà redatto dai competenti organi amministrativi il bilancio di previsione triennio 2022/2024; è necessario che, rispetto al passato, sia dedicata una “adeguata” somma al settore produttivo della nostra città». Dopo il confronto tra le associazioni, la Corato Connect si farà portavoce di un successivo incontro con il Comune di Corato per presentare i progetti concordati.