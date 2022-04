Il coratino Roberto Mazzilli ai vertici di TIM

C'è un coratino a capo di una delle più importanti attività del gruppo Tim. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività, il colosso delle telecomunicazioni ha costituito la funzione Chief IT Corporate & Market Systems Office affidata al coratino Roberto Mazzilli, che opera a diretto riporto dell'Ad Pietro Labriola.

La funzione gestisce le soluzioni a supporto del business e corporate nonché dei sistemi di data analytics e dei servizi innovativi e digitali.

Roberto Mazzilli è entrato in Telecom Italia nel 2005, con responsabilità crescenti che lo hanno portato ad assumere ruoli significativi sia in ambito IT che di Security Compliance.

Si è laureato in Ingegneria Elettronica ed ha iniziato la sua carriera professionale nella Servizi Industriali di Bari, nel 1994, per poi entrare in Telecom Italia nell’ambito della Divisione Business di Milano, Progettazione Top Clients. Ha ricoperto ruoli importanti in Omnitel e Fiat.