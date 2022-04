Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Uova di Pasqua per mamme e bambini dell'Umberto I: il dolce dono delle associazioni sportive Copyright: nc

Tante uova di Pasqua per allietare le feste di chi sarà costretto a passarle in ospedale. L'iniziativa è di alcune società sportive coratine presenti sul territorio che, questa mattina con i loro rappresentanti, si sono recati nel reparto di pediatria e ginecologia e ostetricia per donare personalmente le uova di Pasqua alle mamme e ai bambini.

Le società che hanno partecipato all'iniziativa sono Gym Progression, Basket Corato, Polis Volley Corato, Corato Calcio, Virtus Corato Calcio e Athlon Judo. «Ringraziamo di cuore chi ci ha permesso di rendere più allegra e dolce la Pasqua dei degenti dell'ospedale. - commentano i rappresentanti delle società sportive - Un grande grazie, quindi, alla direttrice sanitaria Maria De Palma e al primario del reparto di Pediatria, Giovanni Ciccarone per essere stati sensibili alla nostra iniziativa».