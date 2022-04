La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

La Madonna Addolorata in cammino per le vie della città Copyright: CoratoLive.it

Con l'uscita della Madonna Addolorata sono ufficialmente iniziati i riti della settimana santa. Questa mattina alle 4.50 - dopo due anni di stop a causa della pandemia - la Madre di Gesù trafitta dal dolore per la morte del figlio, ha varcato la soglia della chiesa di San Giuseppe. In tantissimi, commossi e silenziosi, hanno fatto da corona al suo incedere lento. Alle marce funebri suonate dalla banda è spettato il compito di dare ritmo al passo dei confratelli che la portano in spalla. Dopo oltre cinque ore di cammino, la Madonna si è fermata dinanzi alla casa di riposo “Dono di Speranza” per un momento di preghiera, poi si è diretta verso la parrocchia San Giuseppe dove ha fatto il suo rientro. Questa sera alle 18, sempre dalla chiesa di San Giuseppe, muoverà la processione dei Santi Misteri (clicca qui per consultare il percorso).

Il rientro della processione dell'Addolorata